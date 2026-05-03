ماذا يحدث لدماغك عند تناول المشروبات الغازية الدايت كل يوم؟

يستهلك العديد من الأشخاص المشروبات الغازية الدايت بشكل يومي وكميات كبيرة ، ولا يعرف الكثير منهم تأثير المشروبات الغازية وتأثيرها على صحة الدماغ حول المحليات الصناعية، هذه المحليات هي بدائل للسكر تُستخدم لتحلية الأطعمة والمشروبات دون إضافة سعرات حرارية، ورغم أن العديد منها مُرخص للاستهلاك ويُعتبر آمناً بشكل عام، إلا أن الأبحاث الحديثة تُركز على دراسة آثارها طويلة المدى، وخاصةً على الدماغ.

تُعتبر المحليات الصناعية آمنة عند استخدامها ضمن الحدود الموصى بها، لكن الأبحاث الجديدة تُشير إلى أنها قد تُؤثر على صحة الدماغ مع مرور الوقت .

ماذا يحدث لعقلك عند تناول المشروبات الغازية الدايت كل يوم

قد يؤثر الأسبارتام على صحة الدماغ بمرور الوقت، مما قد يؤثر على الناقلات العصبية والمزاج والصداع، تأثير المشروبات الغازية الدايت يوميًا على الدماغ مرتبطًا بعملية استقلاب الأسبارتام، يتحلل الأسبارتام إلى فينيل ألانين وحمض الأسبارتيك وميثانول، ويمكن للفينيل ألانين تحديدًا أن يُخلّ بتوازن النواقل العصبية في الدماغ عند تناوله بكميات كبيرة، قد يؤثر هذا الخلل على تنظيم المزاج والصفاء الذهني

قد يؤثر تناول المشروبات الغازية الدايت يومياً على العلاقة بين الأمعاء والدماغ، مما قد يلعب دوراً في الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وإشارات الجوع، وغير ذلك.

من المرجح أن يكون تناول المشروبات الغازية الخالية من السكر من حين لآخر أمراً جيداً لمعظم الناس، ولكن يُنصح باختيار الماء أو المشروبات الأخرى الداعمة للدماغ في كثير من الأحيان