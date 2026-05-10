تكنولوجيا حديثة.. مواصفات سيتروين C4 موديل 2026 الجديدة

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C4 موديل 2026، وتنتمي C4 لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه .

محرك سيتروين C4 موديل 2026

تحصل سيارة سيتروين C4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 155 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد سيتروين C4 موديل 2026

تأتى سيارة سيتروين C4 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4360 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع 1520 مم .

مواصفات سيتروين C4 موديل 2026

تمتلك سيارة سيتروين C4 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية .

ويوجد بـ سيارة سيتروين C4 موديل 2026 أيضا، حساسات خلفيه، وبها حساسات اماميه، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مقاعد كهربائية، وبها GPS .

سعر سيتروين C4 موديل 2026

تباع سيارة سيتروين C4 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 495 ألف جنيه .