قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم
نائب إيراني: أمريكا وإسرائيل يخططان لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد طهران
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
الإسكان: تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة ضمن سكن لكل المصريين ومتابعة التمويل العقاري للمستفيدين
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. تعليم مطروح تحذر الطلاب وأولياء الأمور
بتهمة نشر أخبار كاذبة.. أحمد دومة يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
وزير البترول: المرأة المصرية شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية القطاع
فلكيا.. أول أيام عيد الأضحى 2026.. ووقفة عرفات في هذا الموعد
ترامب يدرس تغيير اسم العملية العسكرية ضد إيران إلى “المطرقة الثقيلة”.. ما السبب؟
الولاية الـ51.. ترامب ينشر خريطة جديدة لفنزويلا عليها العلم الأمريكي
الوزير: إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب وتأهيل سائقي النقل الثقيل والحافلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سوق كان 2026.. مشاريع طموحة تُشعل المنافسة بين المشترين في غياب الأفلام الكبرى

تقرير.. سوق كان 2026.. مشاريع طموحة تُشعل المنافسة بين المشترين في غياب الأفلام الكبرى
تقرير.. سوق كان 2026.. مشاريع طموحة تُشعل المنافسة بين المشترين في غياب الأفلام الكبرى
أ ش أ

انطلق سوق الفيلم في مهرجان كان السينمائي 2026 بموجة متأخرة من الأفلام الجديدة، جمعت بين أفلام المؤلفين المرموقين والأفلام الراقية والإنتاجات المدعومة بنجوم بارزين، في إشارة حذرة إلى بوادر انتعاش تحتاجها صناعة السينما العالمية بشدة في هذه المرحلة.

ومن أبرز ما يُشغل أروقة السوق هذا العام، المشروع الجديد للمخرج تشارلي كوفمان الذي طال انتظاره، فقد أعلنت شركة المبيعات "ذا فيتيرانز" انضمامها إلى الفيلم الكوميدي الدرامي "Later The War"، المقرر تصويره في قبرص عام 2027، بطولة تشانينج تيتوم وتيسا تومبسون وباتسي فيران.

تدور أحداث الفيلم حول نجم كوميدي في زواج متزعزع يلجأ إلى فيلم عن الهولوكوست سعياً لاكتساب شرعية درامية، في حبكة تحمل بصمة كوفمان الفلسفية المعهودة.

ولا يقل إثارةً عنه مشروع المخرج الكوري بارك تشان ووك، رئيس لجنة تحكيم المهرجان هذا العام، الذي يخوض به تجربته في السينما الإنجليزية. 

إذ سيخرج فيلم "The Brigands of Rattlecreek"، وسترن إنجليزي بطولة ماثيو ماكونهي وبيدرو باسكال وأوستن بتلر، يحكي قصة شريف يسعى للانتقام بعد أن يذبح قطاع طرق زوجته وأبناء بلدته.

وتمتد قائمة المشاريع اللافتة لتشمل فيلم "The Passengers" للمخرج السويدي ماغنوس فون هورن، الذي سيجسّد فيه جيريمي سترونج شخصية رجل أعمال فارّ في برلين ثلاثينيات القرن الماضي، في أول أعمال المخرج باللغة الإنجليزية. كذلك يلفت الانتباه فيلم "Margot & Rudi" الذي تؤدي فيه ناعومي واتس دور أسطورة الباليه مارغوت فونتين مقابل نجم الباليه الأوكراني ألكسندر تروش في دور رودولف نورييف، من إخراج أنتوني فابيان.

أما على صعيد أفلام الرعب، فتقود إيميليا كلارك بطولة "When Darkness Loves Us" للمخرج النيوزيلندي جيمس آشكروفت، عن امرأة نجت من خمسة عشر عاماً في كهف تحت الأرض.

وعلى صعيد المشهد الأشمل، تكشف طبيعة الأفلام المعروضة أن عصر الأفلام الضخمة التي تتجاوز ميزانياتها خمسين مليون دولار وتُموَّل باستقلالية قد ولّى إلى حد بعيد، وأن السوق يتجه نحو أفلام بميزانية أقل تستهدف جمهوراً شاباً.

سوق الفيلم في مهرجان كان السينمائي 2026 أفلام المؤلفين المرموقين الأفلام الراقية صناعة السينما العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

الدولار

بعد ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

وحدات سكنية

100 ألف شقة إيجار من الدولة .. اعرف التفاصيل والفئات المُستحقة

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

مضيق هرمز

قبل زيارة ترامب .. اتفاق «أمريكي ـ صيني» مُفاجئ بشأن مضيق هرمز

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر السفر يهدد بمزيد من خفض الرحلات الجوية خلال موسم الصيف

ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر السفر يهدد بمزيد من خفض الرحلات الجوية خلال موسم الصيف

ارشيفي

الوكالة الدولية للطاقة تتوقع انخفاض إنتاج النفط العالمي

رئيس وزراء السودان

رئيس الوزراء السوداني يلقي كلمة مهمة اليوم بجامعة كامبردج ببريطانيا

بالصور

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

فستان غير تقليدي.. نادين نجيم تستعرض جمالها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟.. خبراء يفسرون الظاهرة الشائعة

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟

تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد