المجلس القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لتعزيز آليات الاستجابة لقضايا العنف ضد المرأة بعدد من المحافظات

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة المستمرة لتعزيز آليات الاستجابة لقضايا العنف ضد المرأة، نفذ المجلس ورشة عمل للجان التنسيقية لتعزيز آليات الاستجابة لقضايا العنف ضد المرأة،بعدد 16 محافظة، بحضور الأستاذة أمل توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة، والأستاذة داليا حمدي مدير عام إدارة المحافظات، إلى جانب مقررات فروع المجلس وأعضاء اللجان التنسيقية بالمحافظات.

استهدفت الورشة تطوير آليات العمل والتدخل التنفيذي الفعّال بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات التى تتعرض العنف ، وتقديم خدمات متكاملة للمرأة، كما تناولت الورشة توحيد إجراءات إدارة الحالة، وتعزيز منظومة الإحالة والمتابعة بين الجهات المختلفة، إلى جانب مناقشة التحديات الميدانية ووضع آليات عملية للتعامل معها.