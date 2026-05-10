القومي للمرأة يشارك في فعاليات المؤتمر السنوي لـ الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين لـ الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا (IAMOT)، الذي استضافته جامعة النيل الأهلية تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعنوان «التقاطع بين التكنولوجيا والإنسانية: إعادة تصور الممكن».

وألقت الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار، أكدت خلالها أن الأمن السيبراني أصبح قضية مجتمعية تتطلب تكامل التشريعات والتوعية والتكنولوجيا، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه النساء والفتيات عبر الإنترنت.

واستعرضت جهود الدولة المصرية والمجلس في مواجهة العنف السيبراني، من خلال الدعم القانوني والنفسي، وخط نجدة المرأة (15115)، إلى جانب مبادرات توعوية مثل «نورة» و«دوي» وحملتي «اتكلمي.. احمي نفسك وغيرك» و«حاسبوا على كلامكم»، مؤكدة أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

في السياق ذاته، أدارت الدكتورة ماريان عازر جلسة رفيعة المستوى بعنوان “Cybersecurity in Agentic Artificial Intelligence Economy”، بمشاركة نخبة من خبراء الأمن السيبراني، ناقشت تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل على مستقبل الأمن السيبراني، وأهمية تطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطور التكنولوجي وتحافظ على التوازن بين الابتكار والأمان الرقمي.