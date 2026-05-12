اخبار أسوان| رفع للإشغالات..وجهود لقومى المرأة وتكافؤ الفرص وأنشطة جامعية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 11/5/2026 أحداث متنوعة.

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة تكثيف جهود الحملات المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام داخل المناطق والأحياء السكنية ، بما يساهم فى توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين ، وإتاحة الفرصة لتحقيق السيولة المرورية والإنسياب الكامل لحركة المركبات والمارة ، فضلاً عن الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للشوارع والميادين بمختلف أنحاء المحافظة .



رفع 317 حالة إشغال فى حملة مكبرة بأبو الريش بأسوان

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تنفيذ فعاليات وأنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة وباقى أفراد الأسرة ، وخاصة داخل القرى والنجوع المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق الإستقرار الأسرى والتنموى للمواطنين .



محافظ أسوان يتابع تنفيذ فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

جهود متنوعة

قامت وحدة تكافؤ الفرص بقيادة سهير مكى جهودها وأنشطتها الهادفة إلى تعزيز الوعى المجتمعى ودعم التمكين الإنسانى والإقتصادى للمرأة ، من خلال تنفيذ سلسلة من الفعاليات والمبادرات بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية ، بما يساهم فى ترسيخ قيم التكافل المجتمعى وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

محافظ أسوان يتابع فعاليات وحدة تكافؤ الفرص لدعم التمكين المجتمعي للمرأة

أجرى الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ،جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي بمدينة صحاري، لمتابعة أعمال النظافة العامة وتنسيق الحدائق الداخلية ورفع المخلفات الزراعية، وذلك برفقة خالد عسران أمين عام الجامعة.



جامعة أسوان تكثف أعمال تنسيق الحدائق والنظافة بالحرم الجامعي بصحارى

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان بتكثيف جهودها الرقابية بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية ، من خلال حملات موسعة على الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والمخابز البلدية والسياحية لضبط جودة الخبز المنتج ، ومتابعة حركة الأسعار ، والتصدى لكافة صور الغش التجارى والإحتكار ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



تنظيم الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق والمخابز بأسوان