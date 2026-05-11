تنظيم الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق والمخابز بأسوان

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان بتكثيف جهودها الرقابية بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية ، من خلال حملات موسعة على الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والمخابز البلدية والسياحية لضبط جودة الخبز المنتج ، ومتابعة حركة الأسعار ، والتصدى لكافة صور الغش التجارى والإحتكار ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وعن محاور الرقابة التموينية تتم من خلال متابعة المخابز البلدية والسياحية للتأكد من الإلتزام بالمواصفات والأوزان المقررة ، وتكثيف المرور الميدانى على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع التلاعب ، والتصدى للسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية حفاظاً على صحة المواطنين ، وإحكام الرقابة على الحصص التموينية ومنع التصرف غير القانونى فى الدقيق المدعم ، ومكافحة الغش التجارى ومنع إحتكار السلع الغذائية أو خلق سوق سوداء .

جهود تموينية

أسفرت جهود الحملات التموينية عن تحرير 12 محضر فى مجال الأسواق والمخابز ، ففى مجال الأسواق ، وتم تحرير محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص ، وتحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير محضر بالمخالفة ، وضبط 90 علبة سجائر مجهولة المصدر ، وتحرير محضر لإدارة مخبز سياحى بدون ترخيص .

وفى مجال المخابز ، تم تحرير محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتم تحرير 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وتحرير عدد 2 محضر لعدم نظافة أدوات العجين ، وتحرير محضر للتصرف فى كمية من الدقيق البلدى المدعم .

وتؤكد الحملات التموينية المستمرة بمحافظة أسوان على مواصلة الجهود لضبط الأسواق وتحقيق الإنضباط التمويني بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتوفير السلع الأساسية بجودة

مناسبة وأسعار مستقرة.