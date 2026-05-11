إلهام أبو الفتح
محافظات

محافظ أسوان يتابع فعاليات وحدة تكافؤ الفرص لدعم التمكين المجتمعي للمرأة

قامت وحدة تكافؤ الفرص بقيادة سهير مكى جهودها وأنشطتها الهادفة إلى تعزيز الوعى المجتمعى ودعم التمكين الإنسانى والإقتصادى للمرأة ، من خلال تنفيذ سلسلة من الفعاليات والمبادرات بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية ، بما يساهم فى ترسيخ قيم التكافل المجتمعى وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان. 

فعاليات دعم مرضى أنيميا البحر المتوسط

وفى هذا الإطار تم تنظيم فعاليات إحتفالية بمناسبة اليوم العالمى لمرضى أنيميا البحر المتوسط ، بالتعاون مع البنك الإقليمى للدم بأسوان ، تحت إشراف نجاة دياب ، والدكتورة عبير شنودة ، وبمشاركة طاقم البنك الإقليمى للدم ، حيث تضمنت الفعاليات التوعية بأهمية التبرع بالدم ودوره الحيوى فى دعم مرضى أنيميا البحر المتوسط وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم .

وشهدت الفعالية أجواء إنسانية مميزة ، حيث تم تنفيذ رسوم لقطرة الدم الحمراء والقلوب الحمراء كرمز للعطاء والتضامن المجتمعى ، ورسالة تؤكد أن "الدم نبض الحياة" لمرضى أنيميا البحر المتوسط ، فضلاً عن نشر ثقافة التبرع الطوعى بالدم بإعتباره رسالة أمل وإنقاذ لحياة المرضى .

تمكين المرأة الريفية ودعم التنمية الزراعية

وفى إطار دعم وتمكين المرأة الريفية وتعزيز دورها فى التنمية الزراعية ، شهدت قرية توشكى غرب بمركز نصر النوبة نجاح تجربة "مدرسة القمح الحقلية" ، والتى تم تنفيذها بالتعاون مع مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوى الزراعى التابع لمنظمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، وبدعم من الحكومة الكندية .

وأكدت التجربة أهمية مشاركة المرأة فى العمل الزراعى ونقل الخبرات الميدانية ، حيث تحولت المدرسة الحقلية إلى نموذج ناجح لتأهيل السيدات وتنمية مهاراتهن الزراعية ، بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى وتحسين مستوى المعيشة للأسر الريفية داخل القرى المستهدفة .

آليات التنفيذ والتعاون المشترك

جاء تنفيذ هذه الفعاليات من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين وحدة تكافؤ الفرص والجهات الصحية والتنموية والزراعية المعنية ، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الوعى بالقضايا الصحية والتنموية ، مع دعم المرأة وتأهيلها للمشاركة الفاعلة فى مختلف مجالات الحياة والإنتاج .

وتأتى هذه الجهود فى إطار رؤية محافظة أسوان لبناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً ، من خلال دعم الفئات المختلفة نفسياً وإقتصادياً وإجتماعياً ، وترسيخ قيم الإنتماء والتكافل المجتمعى ، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

