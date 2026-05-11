رفع 317 حالة إشغال فى حملة مكبرة بأبو الريش بأسوان

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ضرورة تكثيف جهود الحملات المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام داخل المناطق والأحياء السكنية ، بما يساهم فى توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين ، وإتاحة الفرصة لتحقيق السيولة المرورية والإنسياب الكامل لحركة المركبات والمارة ، فضلاً عن الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للشوارع والميادين بمختلف أنحاء المحافظة .

وفى هذا الإطار تم تنفيذ حملة مكبرة بجوار كلية الهندسة بقرية أبو الريش ، والتى أسفرت عن رفع أكثر من 317 حالة إشغال طريق من المحلات المخالفة وغير المرخصة ، وذلك ضمن خطة المحافظة للتعامل الفورى مع أى مخالفات تعوق الحركة المرورية أو تؤثر على المظهر العام .

وشارك فى تنفيذ الحملة الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، وشرطة المرافق برئاسة المقدم أسامة الحوفى ، بالإضافة إلى محمد ممدوح معاون نائب المحافظ للمتابعة الميدانية ، ومحمد نبيل مدير المتابعة الميدانية ، ونواب رئيس المدينة محمد محمود ، ونجار عبد الرحمن ، فضلاً عن رؤساء القرى والأحياء والعاملين بالوحدات المحلية ، مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات اللازمة لتنفيذ أعمال رفع الإشغالات بكفاءة وسرعة .

جهود متنوعة

وشدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إستمرار الحملات الميدانية المكثفة للتصدى لأى مخالفات أو تعديات على حرم الطرق العامة ، مع عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى ، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية للحفاظ على حق المواطن فى طريق آمن ومنظم ، وتحقيق بيئة حضارية تليق بأهالى وزائرى محافظة أسوان .

وتأتى هذه الجهود فى إطار خطة محافظة أسوان لتنفيذ رؤية متكاملة لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الشوارع والطرق العامة ، من خلال تكثيف الحملات الميدانية وإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات ، بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة .