نقل درع الدوري المصري بـ هليكوبتر لتسليمه للفريق البطل اليوم

في خطوة غير مسبوقة تعكس التطور الكبير الذي تشهده صناعة الرياضة والترفيه في مصر، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، وشركة المتحدة للرياضه بالتعاون مع شركة «اير تاكسي ايجبت» Air Taxi Egypt، عن حدث استثنائي لنقل درع الدوري المصري الممتاز وتسليمه إلى بطل الدوري عبر طائرة هليكوبتر مجهزة خصيصاً لهذا الحدث الاستثنائي الذي لم يعلن فيه عن بطل الدوري غير في اللحظات الأخيرة لمباريات الثلاث فرق المنافسة، وهي الزمالك وبيراميدز والأهلي، على أن يتم بث الجولة حصرياً عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، بما يمنح الجماهير المصرية تجربة بصرية وإعلامية مختلفة تعكس مكانة الكرة المصرية وتطور أدوات تقديمها إعلامياً وتنظيمياً.

ويأتي هذا الحدث في إطار توجه رابطة الأندية المصرية المحترفة نحو تقديم نموذج احترافي متكامل لإدارة وتسويق المسابقات الرياضية، عبر التعاون مع كيانات وطنية رائدة قادرة على تقديم تجارب جديدة وغير تقليدية تواكب المعايير العالمية في صناعة الرياضة والترفيه.

من جانبه، أعرب المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم والشريك المؤسس في «اير تاكسي إيجبت»، عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث التاريخي، مؤكداً أن الشركة تسعى دائماً لتقديم حلول وخدمات طيران مبتكرة تدعم مختلف القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الرياضة والترفيه.

وقال وجيه: “نفخر بالتعاون مع رابطة الأندية المصرية المحترفة و الشركه المتحده للرياضه في هذا الحدث الاستثنائي الذي يعكس صورة عصرية ومختلفة لمصر، ويؤكد قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ فعاليات بمعايير عالمية. هذه الجولة الجوية لدرع الدوري تحمل رسالة بأن مصر تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها لتقديم أحداث رياضية وإعلامية على أعلى مستوى”.

فيما قال محمود الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران أبوظبي. نسعد بمشاركة "اير تاكسي إيجبت" اليوم في الحدث الأهم بتسليم درع الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للفريق الفائز.