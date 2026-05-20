صافرة أمين عمر وش السعد على الأهلي في الدوري

يواجه النادي الأهلي منافسه المصري البورسعيدي اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة للابقاء على أمال تحقيق بطولة الدوري أو التواجد في المركز الثاني حال سقوط منافسيه الزمالك أو بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي والمصري

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمواجهات الدوري المصري.

ماذا يفعل الأهلي بصافرة أمين عمر؟

ويقود الحكم أمين عمر صافرة مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتحمل المواجهة بين الأهلي والمصري رقم 32 في مشوار تحكيم أمين عمر لمواجهات الأهلي وحقق الأحمر الفوز في 21 مباراة وتعادل في 8 وخسر مواجهتين.

أخرج أمين عمر 43 بطاقة صفراء خلال مباريات الأهلي بجانب بطاقتين حمراء واحتسب 15 ركلة جزاء.