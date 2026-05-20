بدون مكياج.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بالكاجوال

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت ياسمين الخطيب بإطلالة صيفية لافته بالكاجوال ،و لم تتكلف في وضع مستحضرات التجميل معتمدة علي جمالها الطبيعي.

يذكر ان عبرت الإعلامية ياسمين الخطيب عن حزنها على خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها علي فيسبوك: «خلاصة مباراة أمس: المنحوس منحوس ولو علقوا على راسه فانوس»، في تعليق ساخر على نتيجة اللقاء وخسارة الزمالك البطولة.