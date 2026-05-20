الأهلي يقترب من تجديد عقد حسين الشحات لمدة موسمين

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تطورات ملف تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل جيد خلال الفترة الحالية.

وأوضح محمود شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي يجهز حاليًا عقود التجديد الخاصة بحسين الشحات، مشيرًا إلى أن اللاعب بات قريبًا من تمديد تعاقده لمدة موسمين.

وأضاف أن عرض الأهلي يتضمن حصول حسين الشحات على 28 مليون جنيه في الموسم الواحد، مقسمة إلى 20 مليون جنيه قيمة العقد الأساسي، بجانب 8 ملايين جنيه كحوافز وبنود إضافية مرتبطة بتحقيق البطولات والمشاركات والمساهمات مع الفريق.