إيرادات السينما أمس | محمد رمضان يتصدر شباك التذاكر.. وسعد يحصد 501 جنيه

فيلم أسد
فيلم أسد
أحمد البهى

تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين عدد من الأفلام على شباك التذاكر، هي: “ أسد “ و”الكلام علي أيه "، و«برشامة»، و«سفاح التجمع»، و«إيجي بست»، و«فاميلي بيزنس». 

ونستعرض في السطور التالية إيرادات هذه الأعمال    .

أسد: 

تمكن فيلم “أسد” بطولة محمد رمضان،  من تصدر شباك التذاكر في مصر، وذلك في ثاني يوم عرضه بمصر. 

حقق فيلم أسد 4,160,852 جنيه مصري، بعد عرضه في 67 دور عرض سينمائي. 

ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب.

الكلام على إيه: 

وحقق فيلم الكلام على ايه من بطولة أحمد حاتم ايرادات وصلت الي  3,268,202 جنيها. 

ويشارك في بطولة الفيلم كل من جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف.

برشامة:

حقق فيلم “برشامة” إيرادات وصلت إلي 525,504 جنيها، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر.

“برشامة” بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، وحاتم صلاح، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، وفاتن سعيد، وكمال أبو رية، وميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

إيجي بست: 

حقق فيلم “إيجي بست” إيرادات وصلت إلى  38,099  جنيها ، وهو من بطولة أحمد مالك وسلمى أبو ضيف.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم، ويُعد إنتاجًا يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصُنّاع السينما في مصر.

سفاح التجمع: 

تمكن فيلم “سفاح التجمع” من تحقيق إيرادات عالية، بعد عودته للسينما مرة أخرى.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 26,697 جنيها أمس، في 48 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، وجيسيكا حسام الدين، ومريم الجندي، وسينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

فاميلي بيزنس: 

حقق فيلم «فاميلي بيزنس»، إيرادات ضعيفة، ليتذيل شباك التذاكر ليلة أمس.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 501 جنيه. 

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، وغادة عادل، ودنيا سامي، وهيدي كرم، وأحمد الرافعي، ومحمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

صحة الشرقية
تسلا
زيت الفرامل
فيات باندا 2028
