تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة بالإسماعيلية

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية ، جهودها المكثفة في قطاع النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالشوارع والميادين، تنفيذًا لخطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك من خلال رفع المخلفات بشكل دوري ومنع تراكم القمامة، إلى جانب أعمال الصيانة المستمرة لأعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وأكدت المتابعة الأسبوعية، للفترة من 15 حتى 21 مايو 2026 نجاح الوحدات المحلية في رفع مخلفات تُقدَّر حمولاتها بحوالي 12 ألفًا و717 طنًا بمختلف المراكز والمدن والأحياء، في إطار جهود تعزيز النظافة العامة وتحسين البيئة.

وجاءت الأعمال على مستوى المراكز والمدن والأحياء كالتالي: حيث رفع مركز ومدينة الإسماعيلية 840 طنًا من القمامة، فيما قامت الوحدة المحلية لحي أول برفع 800 طن، ورفع حي ثانِ 1100 طن من المخلفات، بينما رفع حي ثالث 629 طنًا.

وشهد مركز ومدينة فايد ، النصيب الأكبر من أعمال رفع المخلفات بإجمالي 7610 أطنان، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق برفع 398 طنًا، والقصاصين 670 طنًا، وأبوصوير 100 طن، والتل الكبير 570 طنًا خلال الأسبوع الماضي.

وفي قطاع الإنارة العامة، واصلت الوحدات المحلية تنفيذ خطط الصيانة ورفع الكفاءة، حيث تم صيانة 34 كشاف إنارة بمركز ومدينة الإسماعيلية، وصيانة 5 أعمدة إنارة بحي أول.

كما شهد حي ثانِ تنفيذ أعمال مكثفة شملت تركيب 6 كشافات جديدة وصيانة 12 كشافًا، بالإضافة إلى تركيب لوحتي إنارة وإصلاح 4 لوحات أخرى، وشد أسلاك بطول 400 متر بمناطق السلام والشهداء وعرايشية مصر، مع الالتزام بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي حي ثالث تمت أعمال صيانة لشبكات الإنارة بمنطقتي زمزم وخلف المعهد الديني، بينما شهد مركز ومدينة فايد صيانة 31 عمود إنارة وإصلاح 12 كشاف ليد.

كما تواصلت أعمال الصيانة بالقنطرة شرق والقصاصين وأبوصوير، إلى جانب تنفيذ أعمال موسعة بمركز ومدينة التل الكبير شملت صيانة 370 كشاف إنارة ولمبة ليد، وإحلال عمودين كهرباء بعدد من القطاعات والمناطق التابعة للمركز.

وتأتي تلك الجهود ضمن خطة محافظة الإسماعيلية المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين خدمات البنية الأساسية، بما يساهم في توفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.