تأجيل استئناف المتهم في قضية جنايني المدرسة الدولية بالإسكندرية لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم السبت، نظر الاستئناف المقدم من المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جنايني المدرسة الدولية"، والصادر ضده حكم بالإعدام شنقًا، إلى جلسة الغد، عقب طلب هيئة الدفاع رد هيئة المحكمة والتأجيل.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالإعدام بحق المتهم، بعد إدانته بالتعدي على 5 طلاب داخل إحدى المدارس الدولية بالإسكندرية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل عمله داخل المدرسة، وقام باستدراج الأطفال إلى غرفة ملحقة بحديقة المدرسة بحجة اللعب، قبل ارتكاب الوقائع محل الاتهام.

واعتمدت المحكمة في حكمها على تقارير الطب الشرعي، وتحريات الأجهزة الأمنية، إلى جانب أقوال أسر الأطفال والمجني عليهم، والتي دعمت ثبوت الاتهامات المنسوبة للمتهم.

وشهدت جلسة اليوم حضورًا من أسر الضحايا وهيئة الدفاع، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط المحكمة، فيما تمسكت هيئة الدفاع بطلباتها القانونية خلال نظر الاستئناف، بينما طالبت أسر الأطفال بسرعة الفصل في القضية وتأييد الحكم الصادر بحق المتهم، مؤكدين ثقتهم في العدالة والقضاء المصري.