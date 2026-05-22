قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبيرج: توقعات بتراجع النفط إلى 100 دولار خلال الـ12 شهراً المقبل
تيسيرًا على الطلاب.. جامعة سوهاج الأهلية تفتح باب التحويل للكليات
رحيل الشاعر سمير عبد الباقي شاعر العامية ومبدع أدب الطفل والمسرح
تراجع الذهب بفعل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة الأمريكية
المعيقلي يدعو الحجاج للالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع
إمام المسجد النبوي يحذر من مخالفة تعليمات الحج والتنظيمات الرسمية
3000 جنيه قبل عيد الأضحى..كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة
تسريب معلومات لحزب الله.. الجيش اللبناني يرد على العقوبات الأمريكية ضد أحد عناصره
خبير: تثبت أسعار الفائدة يحقق توازن بين السيطرة على الأسعار ودعم الاقتصاد
رئيس "العلوم السياسية"بجامعة القاهرة: المياه "قضية أمن قومي" .. والتنافس عليها قد يفوق صراعات النفط
من ترك صلاة الجمعة بسبب النوم في عشر ذي الحجة.. احذر 3 عقوبات مضاعفة
جوارديولا يرحل عن تدريب مانشستر سيتي رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقلة نوعية في علاج مرضى الصمام الأورطي بمستشفيات جامعة الإسكندرية

فريق العمل بالمستشفى
فريق العمل بالمستشفى
أحمد بسيوني

نجح قسم أمراض القلب بكلية الطب بجامعة الإسكندرية في تنظيم وتنفيذ ورشة عمل متخصصة لتقنية تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة (TAVI)، وذلك بوحدة قسطرة القلب بمستشفى سموحة الجامعي، في إنجاز جديد يعكس التطور المستمر في تقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك   في خطوة جديدة تعكس ريادة جامعة الإسكندرية ومستشفياتها الجامعية في إدخال أحدث التقنيات العلاجية لأمراض القلب الهيكلية.

رئيس الجامعة يهنئ الفريق الطبي

   ومن جانبه، هنأ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، الفريق الطبي بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الجامعة تواصل جهودها لتطوير منظومتها الطبية والعلاجية من خلال دعم التخصصات الدقيقة وتوفير أحدث التقنيات داخل مستشفياتها الجامعية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز مكانة جامعة الإسكندرية كمؤسسة أكاديمية وطبية رائدة تجمع بين التميز العلمي ورسالتها المجتمعية والإنسانية.

   وفى ذات السياق، أوضح الدكتور تامر عبدالله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية تحرص بصورة مستمرة على مواكبة أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج، مشيراً إلى أن تقنية تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة (TAVI) تمثل طفرة نوعية في علاج مرضى ضيق الصمام الأورطي من كبار السن والحالات عالية الخطورة، حيث توفر حلولاً علاجية آمنة وفعالة للمرضى الذين تمثل جراحات القلب المفتوح التقليدية خطورة كبيرة على حالتهم الصحية.
وأضاف أن قسم أمراض القلب بجامعة الإسكندرية يواصل نجاحه في توطين هذه التقنية المتقدمة منذ ما يقرب من خمسة أعوام، شهدت خلالها المستشفيات الجامعية إجراء العديد من التدخلات العلاجية الناجحة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية وبنسب نجاح تضاهي كبرى المراكز المتخصصة، مؤكداً استمرار دعم الكوادر الطبية وتطوير الإمكانات والتجهيزات بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

شهدت ورشة العمل نجاح الفريق الطبي في إجراء عمليات تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة لأربعة مرضى من كبار السن المصنفين كحالات عالية الخطورة للجراحات التقليدية، حيث أُجريت جميع التدخلات بنجاح كامل دون حدوث أي مضاعفات، وتماثل المرضى للشفاء بحمد الله.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة لتكامل جهود فريق طبي متميز من نخبة الأساتذة والاستشاريين في تخصصات أمراض القلب، وجراحة القلب، وجراحة الأوعية الدموية، والتخدير، تحت إشراف كل من:
* أ.د. محمد صبحي – أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية
* أ.د. عمرو زكي – أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية
* أ.د. محمد لطفي – أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية
* أ.د. محمد صدقة – أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية
* أ.د. أحمد السيد يوسف – أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس
* أ.د. أحمد عثمان – أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الإسكندرية
* د. أحمد العمراوي – أستاذ مساعد أمراض القلب بجامعة الإسكندرية
* د. باسم رمضان – أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة الإسكندرية
* د. إسلام البردان – أستاذ مساعد التخدير بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية جامعة الصمام الأورطي نقلة نوعية القسطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن مقتل خمسة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

قرقاش

قرقاش: لابد من عودة مضيق هرمز إلى الوضع الطبيعي

منصة باينانس

كشف خطير.. رجل أعمال محكوم بالإعدام يقود تمويل الحرس الإيراني عبر شبكة سرية

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد