نقلة نوعية في علاج مرضى الصمام الأورطي بمستشفيات جامعة الإسكندرية

نجح قسم أمراض القلب بكلية الطب بجامعة الإسكندرية في تنظيم وتنفيذ ورشة عمل متخصصة لتقنية تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة (TAVI)، وذلك بوحدة قسطرة القلب بمستشفى سموحة الجامعي، في إنجاز جديد يعكس التطور المستمر في تقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك في خطوة جديدة تعكس ريادة جامعة الإسكندرية ومستشفياتها الجامعية في إدخال أحدث التقنيات العلاجية لأمراض القلب الهيكلية.

رئيس الجامعة يهنئ الفريق الطبي

ومن جانبه، هنأ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، الفريق الطبي بهذا الإنجاز، مؤكداً أن الجامعة تواصل جهودها لتطوير منظومتها الطبية والعلاجية من خلال دعم التخصصات الدقيقة وتوفير أحدث التقنيات داخل مستشفياتها الجامعية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز مكانة جامعة الإسكندرية كمؤسسة أكاديمية وطبية رائدة تجمع بين التميز العلمي ورسالتها المجتمعية والإنسانية.

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور تامر عبدالله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية تحرص بصورة مستمرة على مواكبة أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج، مشيراً إلى أن تقنية تغيير الصمام الأورطي عن طريق القسطرة (TAVI) تمثل طفرة نوعية في علاج مرضى ضيق الصمام الأورطي من كبار السن والحالات عالية الخطورة، حيث توفر حلولاً علاجية آمنة وفعالة للمرضى الذين تمثل جراحات القلب المفتوح التقليدية خطورة كبيرة على حالتهم الصحية.

وأضاف أن قسم أمراض القلب بجامعة الإسكندرية يواصل نجاحه في توطين هذه التقنية المتقدمة منذ ما يقرب من خمسة أعوام، شهدت خلالها المستشفيات الجامعية إجراء العديد من التدخلات العلاجية الناجحة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية وبنسب نجاح تضاهي كبرى المراكز المتخصصة، مؤكداً استمرار دعم الكوادر الطبية وتطوير الإمكانات والتجهيزات بما ينعكس على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

شهدت ورشة العمل نجاح الفريق الطبي في إجراء عمليات تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة لأربعة مرضى من كبار السن المصنفين كحالات عالية الخطورة للجراحات التقليدية، حيث أُجريت جميع التدخلات بنجاح كامل دون حدوث أي مضاعفات، وتماثل المرضى للشفاء بحمد الله.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة لتكامل جهود فريق طبي متميز من نخبة الأساتذة والاستشاريين في تخصصات أمراض القلب، وجراحة القلب، وجراحة الأوعية الدموية، والتخدير، تحت إشراف كل من:

* أ.د. محمد صبحي – أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية

* أ.د. عمرو زكي – أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية

* أ.د. محمد لطفي – أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية

* أ.د. محمد صدقة – أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية

* أ.د. أحمد السيد يوسف – أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس

* أ.د. أحمد عثمان – أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الإسكندرية

* د. أحمد العمراوي – أستاذ مساعد أمراض القلب بجامعة الإسكندرية

* د. باسم رمضان – أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة الإسكندرية

* د. إسلام البردان – أستاذ مساعد التخدير بجامعة الإسكندرية