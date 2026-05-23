محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار حملات إزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية

كلف المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وفرض الانضباط بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

وتنفيذا لذلك ، شن حي ثان المنتزة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بعدد من شوارع الحي شملت شوارع ٣٠ و٤٥ وعثمان بن عفان، وأسفرت عن التحفظ على ٤١ حالة إشغال متنوع، إلى جانب إزالة الحواجز والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار الحملات اليومية المفاجئة بنطاق الاحياء ، للتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.