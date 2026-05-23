افتتاح أعمال الصيانة لكوبري وطريق بنها الزراعي السريع للقضاء على التكدسات المرورية

إبراهيم الهواري

افتتح اليوم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة كوبري وطريق بنها الزراعي، وذلك بعد الانتهاء الكامل من أعمال التطوير والتأهيل وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بشبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة للتنسيق والمتابعة المستمرة بين السيد المحافظ واللواء محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفتح الطريق بالكامل أمام المواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لاستيعاب الكثافات المرورية المتوقعة وتسهيل حركة التنقل خلال فترة العيد.


وقد تم تنفيذ المشروع في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز شهراً واحداً، نظراً للأهمية الحيوية للطريق باعتباره أحد الشرايين الرئيسية التي تشهد عبور آلاف السيارات يومياً.


وشملت أعمال التطوير رصف الطريق بالكامل وتخطيطه بطول 4 كيلومترات وفق أحدث المعايير الفنية، إلى جانب رفع كفاءة المطالع والمنازل الخاصة بالكوبري، حيث تمت صيانة المطلع بطول 1800 متر والمنزل بطول 1600 متر، بالإضافة إلى تنفيذ صيانة شاملة للجسم المعدني للكوبري، ومعالجة الفواصل والفتحات، والتأكد من رفع كفاءته الهندسية بالكامل بما يضمن سلامة المواطنين والمركبات.


وأكد محافظ القليوبية أن افتتاح الطريق والكوبري بعد أعمال الصيانة الشاملة سيسهم بشكل كبير في إنهاء الاختناقات المرورية التي شهدتها مدينة بنها خلال الفترات الماضية، وتحقيق سيولة مرورية كاملة داخل المدينة ومداخلها ومخارجها.


وفي ختام الجولة، حرص المحافظ على متابعة التشغيل الفعلي للطريق وحركة السيارات، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل تدخلاً عاجلاً وفعالاً لحل أزمة مرورية طالما عانى منها المواطنون.


كما وجه المحافظ خالص الشكر والتقدير للواء محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، تقديراً لجهود الهيئة في تنفيذ المشروع وسرعة إنجازه.

