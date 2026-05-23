قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يستهدف حارس مرمى جديد خلال الموسم المقبل.. من المرشح؟
محافظ الدقهلية: رفع الجاهزية بجميع المرافق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى
للصرف قبل العيد.. خطوات سريعة لإعادة تشغيل كارت المعاش الموقوف
مطاعم البيتزا تدق طبول الحرب في واشنطن.. ماذا يحدث داخل البنتاجون؟
شائعة الكولا.. سوهاج تكشف حقيقة ري الخضراوات بمياه الصرف في أخميم
3 سيناريوهات عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران.. تعرف عليها
خبير تربوي يكشف عوامل نفسية تدعو لإعادة النظر في كم المناهج المدرسية
نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى
موسم جبر الخواطر.. الكرة تنصف الأندية التاريخية وتعيدها إلى منصات التتويج
رئيس بعثة الحج: حزمة هدايا لأول مرة للحجاج وشاشات تلفزيونية بمخيمات عرفات
أسعار العملات العربية في البنوك.. الريال 14.08 جنيه والدينار بـ172.27 جنيه
وصول المتهمين بالتعدي على طفل ووالده بباسوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكفن ينهي سنوات الدم.. إنهاء خصومة ثأرية بسوهاج بحضور قيادات المحافظة والأمن

جانب من جلسة الصلح بسوهاج
جانب من جلسة الصلح بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت منطقة العمري بمحافظة سوهاج، منذ قليل، إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي “أولاد الحاج مصطفى رجب عبدالعال” و“أولاد الحاج محمود محمد إسماعيل”، في جلسة صلح كبيرة عكست حالة التكاتف المجتمعي ونجاح جهود الدولة في دعم المصالحات وإنهاء النزاعات بين العائلات.

ماذا حدث؟

وأقيمت جلسة الصلح بسرادق المعهد الأزهري بمدينة سوهاج، وسط حضور جماهيري واسع من أهالي المنطقة وكبار العائلات، إلى جانب حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، الذين حرصوا على المشاركة في إنهاء النزاع وحقن الدماء.

وجاءت جلسة الصلح تحت رعاية اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، واللواء الدكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبحضور اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين.

وشهدت الجلسة تقديم الكفن وإنهاء كافة الخلافات بين الطرفين بصورة رسمية، وسط حالة من الارتياح بين أبناء العائلتين، الذين تبادلوا العناق في مشهد إنساني مؤثر، لاقى إشادة كبيرة من الحضور والأهالي.

وأكدت القيادات المشاركة أن محافظة سوهاج تشهد خلال الفترة الأخيرة جهودًا مكثفة لإنهاء الخصومات الثأرية والعائلية، في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وترسيخ قيم التسامح ونبذ العنف داخل القرى والمراكز.

كما أشاد الحضور بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية ولجان المصالحات وكبار العائلات، في تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول سلمية تحفظ الأرواح وتعيد الاستقرار بين العائلات المتخاصمة.

وعبر عدد من أهالي بندر سوهاج عن سعادتهم بإتمام الصلح، مؤكدين أن إنهاء الخصومات الثأرية يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا، خاصة في ظل تعاون الجميع على دعم مبادرات الصلح المجتمعي ونشر ثقافة التسامح بين أبناء المحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج الثأر صلح خصومة ثأرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

خبير شئون إيرانية: واشنطن تستخدم الضغط العسكري لدفع طهران نحو اتفاق جديد

صورة أرشيفية

ناقد فني: مهرجان كان هذا العام أكثر فنية.. وهيمنة السينما التجارية تراجعت

لبنان

خبيرة: التصعيد في الجنوب اللبناني جزء من مشروع إقليمي لإعادة تشكيل موازين القوى

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد