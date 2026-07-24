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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس مايباخ 2027 Night Package .. فخامة بمستوى جديد

مرسيدس مايباخ 2027 Night Package
مرسيدس مايباخ 2027 Night Package
صبري طلبه

ترتبط علامة مايباخ بتاريخ طويل في صناعة السيارات الفاخرة، إذ نجحت منذ انطلاقتها في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسماء تميزاً في هذا القطاع بفضل تركيزها على الجودة والحرفية ومستويات الرفاهية غير التقليدية. 

وأصبحت سيارات مرسيدس مايباخ تمثل الفئة الأعلى ضمن سيارات الشركة الألمانية، حيث تجمع بين أحدث التقنيات وأعلى معايير الفخامة، واليوم تواصل العلامة تطوير طرازاتها من خلال نسخة الفيس ليفت المحدثة المزودة بحزمة Night Package.

مرسيدس مايباخ

محركات وأداء مرسيدس مايباخ 2027

تقدم مرسيدس مايباخ 2027 بخيارين من المحركات، حيث تعتمد النسخة S680  على محرك V12 بسعة 6.0 لتر مزود بشاحني توربو، ينتج قوة تبلغ 621 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 777 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

وتستطيع السيارة من خلال تلك الإمكانيات أن تتسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 4.5 ثانية، أو الانطلاق من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال حوالي 4.1 ثانية، للفئة S580 والتي تعتمد على محرك V8 سعة 4.0 لتر مزود بشاحني توربو، يولد قوة تصل إلى 530 حصاناً، ويتصل أيضاً بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات.

مرسيدس مايباخ

تجهيزات مرسيدس مايباخ 2027Night Package 

تقدم المقصورة الداخلية لوحة القيادة شاشة Hyperscreen العملاقة التي تتكون من ثلاث شاشات بأحجام 12.3 بوصة و13.1 بوصة و12.3 بوصة، كما تم تجهيز السيارة بنظام Burmester الصوتي الفاخر الذي يضم 30 سماعة.

مرسيدس مايباخ

وتحصل مرسيدس مايباخ 2027 على مجموعة كبيرة من تجهيزات الراحة وأنظمة السلامة الحديثة، إذ زودت بـ14 كاميرا و10 مستشعرات إلى جانب نظامي LiDAR لدعم تقنيات القيادة والمساعدة الذكية، كما تشمل التجهيزات ثلاجة مخصصة لحفظ المشروبات، ونظام تكييف هواء متعدد المناطق، وإضاءة محيطية، فضلاً عن الوسائد الهوائية وأنظمة المكابح المتطورة.

مرسيدس مايباخ

الأسعار العالمية لسيارة مرسيدس مايباخ 2027Night Package 

تبدأ أسعار مرسيدس مايباخ S580 موديل 2027 في الأسواق العالمية من 226 ألف دولار أمريكي، وصولًا إلى 303 آلاف دولار أمريكي للفئة الأعلى تجهيزًا مايباخ S680 موديل 2027.

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