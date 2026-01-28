قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاد برعونة وصدم سيارة وهرب.. القبض على سائق نقل في الجيزة
رئيس الوزراء يلتقي رئيس "بوينج" الأمريكية لتعزيز وتطوير الشراكة بين البلدين
عبدالسند يمامة يسلّم حكمًا نهائيًا بـ15 مليون جنيه لصالح الوفد
بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن
برلماني يرفض تغليظ عقوبات الكهرباء: الحل في المعالجة الفنية لا معاقبة المواطن
سبب تسمية كتاب الله بالقرآن.. خالد الجندي: الاسم له معنى عميق لا يعرفه كثيرون
مصريون في النمسا يشيدون بجهود الرئيس السيسي في حماية مصر ودعم السلام
تسبب مضاعفات خطيرة.. احترس هذه علامات اللحمة الفاسدة
حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة كفر سعد
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عبدالسند يمامة يسلّم حكمًا نهائيًا بـ15 مليون جنيه لصالح الوفد

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة
معتز الخصوصي

سلّم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أصل الحكم الصادر من هيئة التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم (827 لسنة 2012) من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والصادر بجلسة 11 سبتمبر 2013، والمذيّل بالصيغة التنفيذية، لصالح حزب الوفد ضد علاء الدين الكحكي، الممثل القانوني لشركة «ميديا لاين»، إلى إدارة الشؤون القانونية بالحزب.

ويقضي الحكم بإلزام شركة «ميديا لاين» بسداد مبلغ قدره 14 مليونًا و889 ألفًا و511 جنيهًا، بالإضافة إلى فوائد بنسبة 5% سنويًا من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أنه تولّى رئاسة حزب الوفد في 13 مارس 2022، أي بعد نحو 9 سنوات من صدور الحكم، دون أن يتم تنفيذه خلال فترتي رئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، التي انتهت عام 2018، أو المستشار بهاء الدين أبو شقة، التي انتهت ولايته عام 2022.

وأوضح رئيس الوفد أنه عرض على الهيئة العليا للحزب فتح باب الاكتتاب لتدبير رسوم التنفيذ، على أن يتبرع شخصيًا بنسبة 20% من قيمة تلك الرسوم لصالح الحزب، إلا أنه لم يتلقَّ دعمًا كافيًا للمضي في إجراءات التنفيذ ضد الشركة المذكورة. كما عرض فك جزء من وديعة الحزب لتغطية رسوم التنفيذ، إلا أن هذا المقترح لم يلقَ استجابة من الهيئة العليا أو المكتب التنفيذي.

وأضاف أنه، وبمبادرة شخصية، أقام دعوى إشهار إفلاس ضد شركة «ميديا لاين» برقم (24 لسنة 2022)، كما طعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف رقم (374 لسنة 16 ق) استئناف اقتصادية القاهرة، وذلك في إطار الضغط القانوني لاسترداد حقوق الحزب.

وأشار رئيس الوفد إلى أنه لم يدّخر جهدًا في سبيل استعادة حقوق الحزب، رغم عدم توافر التمويل اللازم لسداد رسوم التنفيذ، التي تُقدَّر بنحو مليون جنيه، أو الموافقة على فك جزء من الوديعة كما سبق طرحه.

ويُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة أصدر قرارًا، الأسبوع الماضي، بصرف مستحقات أصحاب المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة المستحقة حتى 31 ديسمبر 2025، كما سلّم جميع الأوراق والمستندات الداعمة للموقف المالي للحزب إلى إدارة الحسابات.
كما تحمّل، على مدار أربع سنوات، الزيادات المتتالية في رواتب العاملين، إلى جانب تطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالحزب وجريدة الوفد.

عبدالسند يمامة حزب الوفد الوفد مركز القاهرة الإقليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

بعد غياب طويل.. فاروق جويدة ضيفًا على معرض القاهرة الدولي للكتاب

منة فضالي

"بوسي أيدينا وهنسيبك".. منة فضالي تكشف تفاصيل صادمة عن محاولة اختطافها

مسلسل ناس الأردني

انتهاء تصوير الجمعة الجاي ضمن حلقات مسلسل ناس.. والعرض في رمضان

بالصور

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

زواج احمد عز
زواج احمد عز
زواج احمد عز

فيديو

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد