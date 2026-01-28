حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة كفر سعد

قاد وحيد صلاح عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، حملة ميدانية موسعة لرفع الإشغالات، استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بمدينة كفر سعد.

وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات والمخالفات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، وإزالة التعديات على الأرصفة، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وجاءت الحملة بمشاركة المقدم أحمد جمال رئيس وحدة المرافق، والنقيب إسلام عطية رئيس مباحث المرافق، والأستاذة غادة محسن نائب رئيس المدينة، وقسم الإشغالات، وبالمتابعة المستمرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وتم خلال الحملة تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة حيال المخالفين، في إطار الحرص على استعادة المظهر الحضاري للمدينة وتحقيق الانضباط بالشارع .