بدء التحقيق في اتهام فنان شهير بالتعدي على فتاة داخل فندق بالقاهرة

بدأت جهات التحقيق المختصة، التحقيق في واقعة اتهام الفنان محمود حجازي بالتعدي على فتاة داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور المتهم والمجني عليها ورئيس مباحث السياحة.

وكشفت المجني عليها، وتدعى «ج. غ»، أمام النيابة العامة، أنها عقب الواقعة كانت في حالة صدمة نفسية، ما دفعها للسفر إلى دولة النمسا لتغيير الأجواء والخروج من الحالة التي كانت تمر بها، قبل أن تعود إلى مصر بعد نحو 25 يومًا، وتحرر محضرًا بالواقعة عقب توجهها إلى الفندق وطلب تفريغ كاميرات المراقبة.

وأوضحت المجني عليها أن الواقعة حدثت داخل فندق «هيلتون رمسيس» بمنطقة بولاق أبو العلا، مشيرة إلى أنها كانت تقيم بالفندق في غرفة منفصلة عن المتهم، وأنه دخل غرفتها تحت تأثير الكحول وقام بالتعدي عليها بالإكراه، حسب أقوالها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على الفنان محمود حجازي، على خلفية اتهامه بالتعدي على فتاة داخل فندق شهير بمنطقة بولاق أبو العلا.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة بولاق أبو العلا، يفيد بتحرير محضر ضد الفنان المذكور، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق