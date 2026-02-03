قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
حماس: ما تعرّض له العائدون لقطاع غزة يُشكّل سلوكًا فاشيًا وإرهابًا منظّمًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بدء التحقيق في اتهام فنان شهير بالتعدي على فتاة داخل فندق بالقاهرة

محمود حجاري
محمود حجاري
مصطفي رجب

بدأت جهات التحقيق المختصة، التحقيق في واقعة اتهام الفنان محمود حجازي بالتعدي على فتاة داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور المتهم والمجني عليها ورئيس مباحث السياحة.

وكشفت المجني عليها، وتدعى «ج. غ»، أمام النيابة العامة، أنها عقب الواقعة كانت في حالة صدمة نفسية، ما دفعها للسفر إلى دولة النمسا لتغيير الأجواء والخروج من الحالة التي كانت تمر بها، قبل أن تعود إلى مصر بعد نحو 25 يومًا، وتحرر محضرًا بالواقعة عقب توجهها إلى الفندق وطلب تفريغ كاميرات المراقبة.

وأوضحت المجني عليها أن الواقعة حدثت داخل فندق «هيلتون رمسيس» بمنطقة بولاق أبو العلا، مشيرة إلى أنها كانت تقيم بالفندق في غرفة منفصلة عن المتهم، وأنه دخل غرفتها تحت تأثير الكحول وقام بالتعدي عليها بالإكراه، حسب أقوالها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على الفنان محمود حجازي، على خلفية اتهامه بالتعدي على فتاة داخل فندق شهير بمنطقة بولاق أبو العلا.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة بولاق أبو العلا، يفيد بتحرير محضر ضد الفنان المذكور، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق

جهات التحقيق المختصة الفنان محمود حجازي فتاة التعدي على فتاة داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على عاطلين سرقا دراجة نارية بالسويس

المتهمات

أعلنوا عن أنفسهن على الإنترنت.. ضبط 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

المتهمين

القبض على 6 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى بمدينة نصر

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد