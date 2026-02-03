منعا للواسطة والمحسوبية.. البرلمان يوافق على مقترح بتعديل في قانون نقابة المهن الرياضة

اقترحت جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، حذف كلمة “حسب الأحوال” الواردة بالبند (ج) من المادة الأولى من مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، التي تنص على أنه: "أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، حسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك.

وبررت “شاهين”، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مقترحها، حتى لا تكون العبارة مطاطة ويغلق الباب أمام الاستثناءات ات الإدارية والمحسوبية والواسطة ويجعل رأي المجلس الأعلى للجامعات ركنا أصيلا ووجوبيا في كل حال وبذلك يتم توحيد المعايير على الجميع.

واتفق معها في المقترح الدكتور صلاح فوزي، مشيرًا إلى أن عبارة “حسب الأحوال” قد تستخدم في موضع غير المقصود منها والعكس.

ورد المستشار محمود فوزي، أن المؤهل معتمد طبيعة الأحوال طبقا من المجلس الأعلى للجامعات وهذا البند الأول، أما البند الآخر "أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك.

وتابع: هنا يجب أن تحذف الفصلة التي قبل “بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات” لأن المقصود أن يكون أخذ الرأي منسحب على “الدراسة”.

واختتم بالموافقة على المقترح، قائلا: “نتفق مع حذف العبارة “حسب الأحوال” ولا مانع في ذلك على أن تحذف الفصلة أيضا بحيث يكون رأي المجلس الأعلى للجامعات منسحب على الدراسة المتخصصة”.

وأعلن مجلس النواب الموافقة على المقترح، ليصبح نص المادة كالتالي:

أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتُخطر النقابة بذلك.