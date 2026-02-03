بعد غرق متسابق 12 سنة.. مطالب بإجراءات حكومية لحماية الأطفال في البطولات الرياضية

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب: “أجدد العهد مع الله أن يتقبل منا جميعا هذا العمل خالص لوجهه الكريم دون شبهة رياء”.

وأضاف: “كنت أتمنى أن نبدأ الفصل التشريعي بالاختصاصات الدستورية ونتحدث فيها جميعًا هيئات برلمانية ومستقلين، خاصة أن هذه الانتخابات شابها ما شابها والجميع ينتظر من البرلمان رؤيته”.

جاء ذلك خلال كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس في الفصل التشريعي السابق بدأ أعماله باستدعاء 15 وزيرًا ليضع كل وزير ما لديه أمام الشعب المصري.

وتابع قائلا: "نحتاج مناقشة رؤية عمل واضحة لا بأس أن نبدأ بمشروع قانون، ونقول إن سلبيات الوضع الرياضي في مصر نتيجة تراجع كل المؤسسات الرياضية"، متساءلًا عن وسائل الحماية وتنمية أبنائنا رياضيًا.

وتحدث "داود" عن واقعة غرق أحد المتسابقين في بطولة السباحة "شاب 12 سنة داخل بطولة يغرق"، متسائلًا: "ما التدابير التي عملتها الحكومة في هذا العنوان".



ونبه رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، إلى أن المناقشة في مشروع القانون من حيث المبدأ، فرد داود: "متفقون أننا نناقش من حيث المبدأ، أعلم ذلك جيدًا، وأعلم اتساع صدر المنصة لكل النواب في بداية الفصل التشريعي".

وقال داود إن "الشعب المصري يتوقع أن نقول لشعب مصر كل ما سمعته عن الانتخابات وتدخل الرئيس وبرنامج العمل السياسي الجاي ورؤية الأحزاب الكبيرة، يجب أن نكون أمام رؤية ونرسل رسائل تطمين للشعب المصري صاحب الحق".

وأضاف: "حكومة ستغادر وحكومة ستبقى ما دور البرلمان أن يبقيها أو يدفعها للرحيل؟ هو تقييم الأداء"، مشددا على أن الشعب ينتظر من مجلس النواب "رقابة وتشريعًا في مستوى آماله وطموحاته".

