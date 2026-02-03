سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-2-2026

يقدم موقع صدي البلد اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-2-2026
أسعار الذهب اليوم (محلات الصاغة دون مصنعية)
عيار 24: 7395 جنيها للبيع، 7335 جنيها للشراء
عيار 22: 6780 جنيها للبيع، 6725 جنيها للشراء
سعر الذهب عيار 21
عيار 21: 6470 جنيها للبيع، 6420 جنيها للشراء
عيار 18: 5545 جنيها للبيع، 5505 جنيهات للشراء
عيار 14: 4315 جنيها للبيع، 4280 جنيها للشراء
عيار 12: 3695 جنيها للبيع، 3670 جنيها للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
الجنيه الذهب
الجنيه الذهب: 51760 جنيها للبيع، 51360 جنيها للشراء
الأونصة: 229990 جنيها للبيع، 228210 جنيهات للشراء
الأونصة بالدولار: 4670.71 دولار
