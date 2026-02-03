سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-2-2026

يقدم موقع صدي البلد اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الذهب اليوم (محلات الصاغة دون مصنعية)

عيار 24: 7395 جنيها للبيع، 7335 جنيها للشراء

عيار 22: 6780 جنيها للبيع، 6725 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: 6470 جنيها للبيع، 6420 جنيها للشراء

عيار 18: 5545 جنيها للبيع، 5505 جنيهات للشراء

عيار 14: 4315 جنيها للبيع، 4280 جنيها للشراء

عيار 12: 3695 جنيها للبيع، 3670 جنيها للشراء

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين.. عيار 21 يسجل 501 درهم

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب: 51760 جنيها للبيع، 51360 جنيها للشراء

الأونصة: 229990 جنيها للبيع، 228210 جنيهات للشراء

الأونصة بالدولار: 4670.71 دولار

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7395 جنيها للبيع و7335 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6780 جنيها للبيع و6725 جنيها للشراء.