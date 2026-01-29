البرتقال بـ 23 واليوسفي بـ 10 جنيهات.. أسعار الفاكهة في الأسواق

قدم برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب فقرة خاصة لمعرفة أسعار الفاكهة بالأسواق.



وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة أمام بأحد محلات الفاكهة بمنطقة التجمع الأول.



وكشف صاحب محل الفاكهة، أن سعر التفاح السكري الإيطالي بـ 85 جنيه، والتفاح المتوسط بـ 65 جنيه، وأن البرتقال بـ 23 واليوسفي بـ 10 جنيه.



ولفت إلى أن سعر الكيوي بـ 120 جنيه، وسعر الموز بـ 25 جنيه، وأن السوق ممتلئ بالموز، والجوافة بـ 25 وستصل لـ 20 جنيه قبل رمضان، وأن معظم أسعار الفاكهة في متناول الجميع، وأن الفترة المقبلة هناك استقرار في الأسعار.

