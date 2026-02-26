محافظ القاهرة يوجه باتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من سيارات الميكروباص المخالفة

قاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتعديات، بشوارع وسط المدينة لليوم الثاني على التوالي.

وخلال الجولة، وجه محافظ القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من سيارات الميكروباص المخالفة بسبب الوقوف العشوائي، وعدم الالتزام بالمواقف الحضارية التي أقامتها الدولة، مؤكدًا على ضباط المرور سحب تراخيص أي ميكروباص غير ملتزم، كما شدد على ضرورة تكثيف التواجد المروري لتيسير الحركة المرورية، وضمان إنسيابية الحركة في الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المنطقة.

كما أشرف محافظ القاهرة على رفع عدد من السيارات المتواجدة فى الشارع بما يعيق الحركة المرورية، موجها بالمنع النهائي للانتظار الخاطىء بمنطقة وسط المدينة، واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة على وجود متابعة مستمرة لفرض الانضباط، مشددا على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني المستمر بالشارع، والمتابعة لمنع الإشغالات والتعديات على الأرصفة.

وشدد محافظ القاهرة على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، واستعراض البلدورات التالفة، وزيادة أعمال التشجير لإبراز الوجه الحضاري للمنطقة.

كما طالب محافظ القاهرة، بسرعة رفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات اليومية لضمان عدم عودة الظواهر السلبية مرة أخرى.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في أداء الواجب الوظيفي، وأن تقييم أداء القيادات التنفيذية سيكون وفق معدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية المفاجئة لضمان استدامة الانضباط.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين في الشارع، والاستماع إلى مقترحاتهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو الحفاظ على حق المواطن في رصيف آمن وشارع نظيف ومنظم.

رافق محافظ القاهرة فى جولته د. أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.