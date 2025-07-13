حسن الشافعي يدخل عالم موسيقى الإلكترونيك باسم فني جديد

أطلق الموزع والمنتج الموسيقي حسن الشافعي أجدد أعماله الموسيقية "يا من هواه" مع أحمد سعد على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويدخل حسن الشافعي عالم موسيقى الإلكترونيك ميوزيك باسم فني جديد كليا "شاف" يجمع خلاله نخبة من ألمع الأصوات المصرية والعربية مع إيقاعات التكنو الإلكترونية وتوزيعاته الموسيقية الخاصة مع إطلاق تراكات موسيقية منفردة من إبداعاته بجانب التعاونات الغنائية.

وأعاد شاف إحياء قصيدتين من أشهر روائع الشعر العربي العاطفي بتوزيع موسيقي غير معتاد وبصوت أحمد سعد، بداية من قصيدة "يا من هواه أعزه وأذلني" للشاعر أحمد البوسعيدي من أبرز قصائد العصر العثماني، ومزجها مع قصيدة "إذا أتيتم حماها فبلغوني" للأخطل الصغير بشارة الخوري.

وتعد أغنية "يا من هواه" ثاني بشائر مشروع حسن الشافعي "شاف" الجديد بعد تعاونه مع نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة في أغنية "مفيش مستحيل"، وينوي شاف استكمال مغامراته في عالم التكنو بإطلاق أغنية منفردة كل فترة مع أحد نجوم الطرب والبوب.

ويعد مشروع SHAF نقلة نوعية في مشوار حسن الشافعي الفني، الذي وضع لمسته في تطوير مشهد الموسيقى المعاصرة بالعالم العربي، ويفتح خلاله آفاقا جديدة ورؤى إنتاجية مبتكرة تدمج ما بين الحداثة الغربية والأصالة الشرقية وإعادة تعريف روح الموسيقى الإلكترونية، وتأتي إصدارات مشروعه الجديد من إنتاج شركتي Dharma Worldwide وThe Basement Records.