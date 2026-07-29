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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها .. محطات مؤثرة فى حياة «ماري باي باي»

ماري باي باي
ماري باي باي
أحمد إبراهيم
نتيجة الثانوية العامة 2026

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة بهيجة محمد علي ، والشهيرة باسم ماري باي باي والتى قدمت عددًا من الأعمال المهمة خلال مسيرتها الفنية. 

وأطلق عليها زملاؤها اسم "ماري باي باي" لأنها كانت تعمل في كازينو بديعة مصابني وتتعمد الاختفاء وقت العمل، وبرعت في أداء شخصية المرأة التي يخاف الرجال الاقتراب منها، وساعدها على ذلك ضخامة الجسد وملامحها القوية.

ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها على شاشة السينما "عدو المرأة، عاشور قلب الأسد، إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين"، وكان آخر عمل لها على الشاشة فيلم "حب من ثلاثة أطراف".

ولدت ماري باي باي في 29 يوليو 1917 وقد كانت ماري تعمل في بداية حياتها في سجن النساء وتزوجت من سجان ثم انفصلت عنه وعملت كراقصة في الأفراح.

جاء عملها في السينما بالصدفة، فأثناء تصوير يوسف وهبي لأحد مشاهد فيلم المهرج الكبير طلبت منه أن تمثل في السينما، فأسند لها دور كومبارس في الفيلم ، ثم ضمها يوسف وهبي، لفرقة رمسيس المسرحية التي كان مؤسسها.

أشهر أعمال ماري باي باي

اشتهرت بدور فتاة الليل الدميمة ومن أهم أدوراها أفلام كيلو 99 وعاشور قلب الأسد وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وكان آخر أعمالها فيلم (حب من ثلاثة أطراف) سنة 1997.

تزوجت ماري باي باي في مرحلة الشباب الا ان الزيجة لم تستمر اذ انها مهووسة بالفن، وتريد أن تكون راقصة في صالات وسط البلد حيث نشبت الخلافات، وكان الطلاق هو الحل الوحيد

توفيت ماري باي باس 5 أكتوبر عام 1997 عن عمر يناهز 80 عامًا.

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