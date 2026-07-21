بعد خسارة نهائي 2026.. ماذا حقق ميسي بقميص منتخب الأرجنتين؟

فشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة منتخب بلاده للاحتفاظ بلقب كأس العالم بعدما خسر منتخب "التانجو" أمام نظيره الإسباني بهدف دون رد في المباراة النهائية لمونديال 2026 التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في الولايات المتحدة.

وتعد هذه الهزيمة الثانية التي يتذوق فيها ميسي مرارة خسارة نهائي كأس العالم، بعدما سبق أن خسر نهائي نسخة 2014 أمام ألمانيا بهدف دون مقابل بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يحقق حلم التتويج باللقب في مونديال قطر 2022 عندما قاد الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح عقب مباراة تاريخية انتهت بالتعادل 3-3.

ورغم ضياع فرصة الاحتفاظ بالكأس العالمية يظل ميسي صاحب المسيرة الدولية الأكثر نجاحًا في تاريخ منتخب الأرجنتين بعدما قاد "راقصي التانجو" لتحقيق العديد من الإنجازات والألقاب التي رسخت مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

6 ألقاب بقميص الأرجنتين

شهدت مسيرة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني التتويج بستة ألقاب كبرى جاء في مقدمتها لقب كأس العالم 2022 إلى جانب التتويج بلقبي كوبا أمريكا وكأس “فيناليسيما” إضافة إلى الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية “بكين 2008” ولقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

ورغم خسارة نهائي مونديال 2026 فإن ميسي يواصل تعزيز إرثه التاريخي مع منتخب بلاده بعدما جمع بين الإنجازات الفردية والجماعية، ليبقى اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ الأرجنتين وأحد أبرز أساطير اللعبة على مر العصور.