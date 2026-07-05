نائب الرئيس الأمريكي: بريطانيا بحاجة إلى تغيير هيكلي يعيدها للمسار الصحيح

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن تعاقب ستة رؤساء وزراء على بريطانيا خلال السنوات الأخيرة يعكس وجود خلل كبير في النظام السياسي، مؤكدًا أن البريطانيين يُطالبون بإجراء تغييرات هيكلية حقيقية.

وأكد فانس أنه يأمل في أن يتمكن رئيس الوزراء المقبل من تحقيق التغيير الهيكلي الذي يسعى إليه الناخبون، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.

وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، قال فانس إن التغييرات المتكررة في الحكومة تشير إلى وجود مشكلات أعمق في السياسة البريطانية.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد أعلن، الشهر الماضي، أنه سيتنحى عن منصبه بعد عامين في الحكم، وهو ما يمهد الطريق أمام تولي سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال عقد.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحل النائب آندي بيرنام محل ستارمر، بعدما برز بوصفه المرشح الأوفر حظًا لخلافة الزعيم المنتهية ولايته.

وأضاف فانس: "آمل أن يتمكن آندي بيرنام، وإن لم يكن هو، فليكن أي شخص آخر، من تحقيق ذلك. وأيًا كان رئيس الوزراء المقبل، فعليه أن يجد طريقة لإعادة بريطانيا إلى المسار الصحيح".

ووصف فانس بريطانيا بأنها "مكان رائع يضم أروع الناس في العالم خارج الولايات المتحدة".

وتأتي تصريحات فانس بعد علاقة اتسمت أحيانًا بالتوتر، لكنها ظلت عملية إلى حد كبير، بين ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.