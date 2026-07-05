خوفاً من الاعتقال .. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يتراجع عن السفر لنيويورك

أكدت صحف الاحتلال على أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، قرر إلغاء زيارة كانت مقررة إلى مدينة نيويورك.

كان من المنتظر أن يشارك في قمة لرؤساء أجهزة الشرطة تُعقد برعاية الأمم المتحدة.



وذكرت الصحف، استند قرار إلغاء الزيارة إلى تقييمات أمنية وسياسية حذرت من احتمال تنظيم احتجاجات واسعة ضد بن جفير خلال وجوده في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد تحركات قانونية تستهدف ملاحقته على خلفية مواقفه وسياساته.



ورحبت "مؤسسة هند رجب" بإلغاء الزيارة، معتبرة أن الخطوة تعكس أثر الجهود التي تبذلها، بالتعاون مع منظمات حقوقية أخرى، لدفع مسار ملاحقة مسئولين إسرائيليين أمام جهات القضاء الدولية.

الجدير بالذكر أن بن جفير يتعرض لانتقادات متواصلة من منظمات حقوقية دولية بسبب مواقفه تجاه الشعب الفلسطيني .

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه عدة دول غربية تصاعدًا في المطالبات باتخاذ إجراءات قانونية بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في قطاع غزة.