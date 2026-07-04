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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مباحثات فرنسية مع الإمارات وقطر وعمان حول مضيق هرمز

مباحثات فرنسية مع الإمارات وقطر وعمان
مباحثات فرنسية مع الإمارات وقطر وعمان
أ ش أ

أجرى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، مباحثات هاتفية، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن المباحثات الفرنسية مع الإمارات وقطر وعمان، تناولت بشكل خاص “تنفيذ اتفاق 14 يونيو بين واشنطن وطهران” و"حرية الملاحة في مضيق هرمز".

ويشار إلى أن فرنسا وبريطانيا كانتا قد أعلنتا أمس، في بيان مشترك، موافقة سلطنة عُمان على العمل مع باريس ولندن لضمان أمن الملاحة في مياهها الإقليمية الخاضعة لسيادتها.

مباحثات وزير الخارجية الفرنسي وزير الخارجية الإماراتي

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