نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يحتفظ بخيارات عديدة للتعامل مع إيران

أكد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يحتفظ بمجموعة واسعة من الخيارات للتعامل مع إيران، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية ستتخذ ما تراه مناسباً لحماية الأمن القومي الأمريكي ومصالحها في المنطقة.

وقال نائب الرئيس، في تصريحات صحفية، إن "ترامب يحتفظ بخيارات عديدة ضد إيران"، موضحاً أن جميع البدائل، بما في ذلك الدبلوماسية وإجراءات الردع والخيارات الأخرى، تظل مطروحة وفقاً لتطورات الأوضاع على الأرض.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تواصل مراقبة التحركات الإيرانية عن كثب، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، مؤكداً أن واشنطن تسعى إلى منع أي تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي، مع الاحتفاظ بحقها في الرد على أي تهديد يستهدف القوات الأمريكية أو مصالحها.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب يفضل التوصل إلى حلول تحقق الأمن والاستقرار، لكنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية إذا اقتضت الظروف ذلك، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك القدرات الكفيلة بالدفاع عن مصالحها وحلفائها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تبادل للتحذيرات بين الجانبين، في وقت تدعو فيه أطراف دولية إلى ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق المواجهة في منطقة الشرق الأوسط.

