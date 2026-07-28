أنا كنت مطمنالك.. مفاجأة بعد تفريغ هاتف صاحب بيت فاطم مع فتاة

حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 18 أغسطس المقبل، لبدء محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات وننشر تفاصيل ما سجلته أوراق التحقيقات فيما يتعلق بتفريغ هواتف الضحايا والمتهم

بفحص الهاتف المحمول الخاص بإحدي المجني عليها تبين وجود رسائل فيما بينها من الحساب الخاص بها والحساب الخاص بالمتهم محمد طاهر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتضمن كما هو موضح بالمرفقات ، وبإجراء التحريات الفنية حول مستخدمه تبين ان الحساب يحمل العلامة الزرقاء الخاصة بشركة ميتال ويشار إلى أنه يتم الحصول على تلك العلامة الزرقاء عن طريق قيام مستخدم الحساب بإرسال صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفره وتبين أن مستخدم الحساب هو المتهم محمد عبد الحميد الطاهر سلطان ، المقيم قرية الزريقات بحري، مركز أرمنت ، الأقصر وله محل إقامة آخر ش. جمال الدين أبو المحاسن جاردن سيتي ، قصر النيل ، القاهرة -وباستكمال الفحص تبين وجود محادثة فيما بين المجني عليها ومستخدم عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب تتضمن علي النحو الموضح بالمرفقات.

وبإجراء التحريات الفنية تبين أن مستخدم الهاتف المحمول هو المتهم محمد عبد الحميد الطاهر مضمونها "شمتانه فيك واتمني تتدمر وتنتهي وتعيش باقي ايامك في تعاسه وتا خذ الجزاء اللي تستحقه اللي زيك مكانه السجن ييا مدعي يحقيقي هعمل أي حاجة اقدر اعملها علشان انتقم منك بإجراء التحريات الفنية تبين وجود رسائل بنهاية شهر أكتوبر لعام ۲۰۲۲ بقيام المتهم بالتبرير لها عن ما قام به تجاهاه بالواقعة قائلاً لها نصاً في رسالة " اذن انتي بتحاسبيني

اني حسيت تجاهك برغبه صح " فترد عليه قائله " انت شبه استدرجتني وانت اكيد عارف اني كنت مطمنالك وواثقة ان مفيش حاجة من دي ممكن اتخيلها تحصل بينا " ومرفق المحادثات.