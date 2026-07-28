قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"التعليم العالي" تغلق 4 منشآت وهمية بالإسكندرية والبحيرة والشرقية
إيران تهدد بمنع عبور الشركات المستفيدة من أصولها بـ مضيق هرمز
الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور
مسؤولون أمريكيون : الضغوط الاقتصادية على إيران أشد تأثيرا من الحملة العسكرية
بقرار وبن جديدة يجتازان الفحص الطبي .. وبرنامج خاص قبل الظهور مع الأهلي
نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب
الجيش الروسي يواصل استهداف الموانئ وسفن القوات الأوكرانية
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أراضينا ليست قابلة للضم.. وحقوق شعبنا يجب الاعتراف بها
ترامب: نتنياهو يريد إبقاء الولايات المتحدة منخرطة في الصراع مع إيران
تعويض محمد صلاح يكلف ليفربول 9 مليارات جنيه .. تعرّف على مفاجأة الريدز
زيارة سرية إلى واشنطن .. نتنياهو يراهن على تغيير موقف ترامب تجاه إيران
الدولار يواصل التراجع بالبنوك .. مفاجأة في سعر العملة الأمريكية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنا كنت مطمنالك.. مفاجأة بعد تفريغ هاتف صاحب بيت فاطم مع فتاة

محمد طاهر - صاحب مؤسسة بيت فاطم
محمد طاهر - صاحب مؤسسة بيت فاطم
كتب محمد عبدالله :

حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 18 أغسطس المقبل، لبدء محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات وننشر تفاصيل ما سجلته أوراق التحقيقات فيما يتعلق بتفريغ هواتف الضحايا والمتهم 

بفحص الهاتف المحمول الخاص بإحدي المجني عليها تبين وجود رسائل فيما بينها من الحساب الخاص بها والحساب الخاص بالمتهم محمد طاهر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتضمن كما هو موضح بالمرفقات ، وبإجراء التحريات الفنية حول مستخدمه تبين ان الحساب يحمل العلامة الزرقاء الخاصة بشركة ميتال ويشار إلى أنه يتم الحصول على تلك العلامة الزرقاء عن طريق قيام مستخدم الحساب بإرسال صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفره وتبين أن مستخدم الحساب هو المتهم  محمد عبد الحميد الطاهر سلطان ، المقيم قرية الزريقات بحري، مركز أرمنت ، الأقصر وله محل إقامة آخر ش. جمال الدين أبو المحاسن جاردن سيتي ، قصر النيل ، القاهرة -وباستكمال الفحص تبين وجود محادثة فيما بين المجني عليها ومستخدم عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب تتضمن علي النحو الموضح بالمرفقات.

وبإجراء التحريات الفنية تبين أن مستخدم الهاتف المحمول هو المتهم  محمد عبد الحميد الطاهر مضمونها "شمتانه فيك واتمني تتدمر وتنتهي وتعيش باقي ايامك في تعاسه وتا خذ الجزاء اللي تستحقه اللي زيك مكانه السجن ييا مدعي يحقيقي هعمل أي حاجة اقدر اعملها علشان انتقم منك بإجراء التحريات الفنية  تبين وجود رسائل بنهاية شهر أكتوبر لعام ۲۰۲۲ بقيام المتهم بالتبرير لها عن ما قام به تجاهاه بالواقعة قائلاً لها نصاً في رسالة " اذن انتي بتحاسبيني
اني حسيت تجاهك برغبه صح " فترد عليه قائله " انت شبه استدرجتني وانت اكيد عارف اني كنت مطمنالك وواثقة ان مفيش حاجة من دي ممكن اتخيلها تحصل بينا " ومرفق المحادثات.

بيت فاطم ساتدرجتني فتاة دمرتني فتيات تحرش نيابة نائب عام 18 اغسطس محاكمة صاحب بيت فاطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

مدير إدارة بلاط التعليمية يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد للعام الدراسي الجديد | صور

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تعتمد نتائج نجاح طب بشري 51.03% للفرقة لأولى و94.76% للثانية

محافظ بورسعيد يتفقد حديقة الأمل بحي المناخ ويوجه بتنفيذ تطوير شامل للارتقاء بها وتحويلها إلى متنفس حضاري للمواطنين

محافظ بورسعيد يتفقد حديقة الأمل بحي المناخ ويوجه بخطة تطوير شامل للارتقاء بها

بالصور

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد