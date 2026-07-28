حبس المتهم بسرقة جهازي لاب توب من أحد المحلات التجارية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بسرقة جهازي "لاب توب" من داخل أحد المحلات التجارية بالاسكندرية.

أكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة جهازي "لاب توب" من داخل أحد المحلات التجارية بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر من (مالك محل "كمبيوتر" – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) بقيام أحد الأشخاص بالدلوف للمحل خاصته وسرقة جهازي "لاب توب".

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وتم بإرشاده ضبط (جهازي "اللاب توب" المستولى عليهما)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.