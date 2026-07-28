قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بتزوير شهادات جامعية والنصب والاحتيال على المواطنين .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى يقوم من خلالها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بقدرته على توفير شهادات جامعية موثقة لهم بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ) وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وتبين عدم حيازته لأى مستندات مزورة ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه حيث يقوم بإيهام ضحاياه بقدرته على منحهم شهادات جامعية موثقة وعقب تحويلهم مبالغ مالية يقوم بغلق هاتفه.