لن تتوقعها.. اكتشف فوائد قشر البطيخ الصحية

يعد البطيخ من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ولكن هل تعلم أن القشر أيضا غني بالفوائد.

ووفقا لما ذكره موقعWebMD على الرغم من أن الأبحاث ومواقع الصحة العامة تؤكد أن الجزء الخارجي للبطيخ والقلب الأبيض يحتويان على فوائد صحية هامة تتفوق في بعض جوانبها على الثمرة الحمراء نفسها.

تخفيف آلام العضلات وتحسين تدفق الدم

يحتوي قشر البطيخ على نسبة تركيز مرتفعة للغاية من حمض الأميني "السيترولين" (Citrulline)، وهي نسبة تزيد عما توجد في اللب الأحمر.

الفائدة

يساعد السيترولين في التخلص من النيتروجين الزائد في الدم، كما يسهم بفعالية في تخفيف آلام العضلات وتقليل الإجهاد بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة عبر تحسين تدفق الدورة الدموية.

غني بالألياف وقليل السعرات

يتميز قشر البطيخ باحتوائه على نسبة ألياف أعلى ونسبة سكريات أقل مقارنة باللب الحلو.

تساعد الألياف الموجودة في القشر على دعم صحة الجهاز الهضمي، وتحسين حركة الأمعاء، وتعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يجعله مفيداً للتحكم في الوزن.

تعزيز صحة القلب وضغط الدم

بفضل احتواء القشر على مركب السيترولين الذي يتحول في الجسم إلى أرجينين، يتم توسيع الأوعية الدموية بشكل طبيعي.

تساهم هذه العملية في خفض ضغط الدم المرتفع ودعم الوظائف القلبية وحماية الأوعية الدموية من الإجهاد التأكسدية