عمرو أحمد: اتجاه الحرب ضد إيران تحددها معلومات نتنياهو المقدمة لترامب

قال عمرو أحمد، خبير الشؤون الإيرانية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن هناك مجموعة من المسارات التي تتحرك من خلالها أطراف الأزمة الإيرانية، فهناك المسار التفاوضي، الذي يدور في إطار الجهود الرامية إلى العودة مجددًا إلى الاتفاق المكوَّن من أربعة عشر بندًا، وهناك مسار آخر تقوده سلطنة عُمان، ويتعلق بالمفاوضات الخاصة بمضيق هرمز وكيفية إدارة الملاحة فيه.

وأضاف خلال مداخلةة مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، على قناة إكسترا نيوز، أنه في المقابل، تصدر تصريحات تتوعد بعودة التصعيد من جديد، لكنه يرى أن النقطة الفاصلة ستكون فيما سيقدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أوضح أنه إذا كان نتنياهو يمتلك معلومات حساسة تتعلق بملفين مهمين للغاية، فقد تعود الولايات المتحدة إلى التصعيد، الملف الأول يتمثل في معلومات تؤكد أن أحد المواقع الإيرانية يضم مخزونًا من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تتجاوز 60%، أما الملف الثاني فيتعلق بمعلومات عن مكان وجود المرشد الإيراني.

وأشار إلى أنه في حال نجح نتنياهو في إقناع ترامب بصحة هذه المعلومات، فقد نشهد تصعيدًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، أما حتى هذه اللحظة، فلا بد من انتظار ما ستسفر عنه مباحثات ترامب ونتنياهو، لتحديد اتجاه الأمور، خاصة أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لمنع التصعيد وتهدئة المنطقة، في الوقت الذي تحاول فيه سلطنة عُمان تقديم مقترح قد يكون مقبولًا لدى كل من إيران والولايات المتحدة.