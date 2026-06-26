أحمد جلال: الاتحاد الأفريقي يدرس الكارت الذهبي لإشراك الأهلي بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن أن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يبحث عدة سبل لإشراك النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، حال تعثر حصوله على الرخصة الأفريقية.

وقال جلال عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : خاص .. موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يبحث بعض السبل لإشراك النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، الموسم المقبل .. ومنها ابتكار كارت ذهبي للمشاركة ".

وشدد جلال في تصريحاته على أن المعلومة مصدرها "قلب كواليس المونديال"، حيث يتواجد موتسيبي حالياً ومعه أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.

وأضاف: "ملحوظة مهمة: هذا خبر من قلب كواليس المونديال.. حيث يتواجد موتسيبي، ومعه أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.. وليس محاولة تلفيق.. لست طرفًا وليس هذا رأيًا شخصيًا.. فقط أتحدث من واقع معلومة.. ".