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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع مفوضة الاتحاد الأفريقي استعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، السيدة أما توم-أمواه، مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية الرابعة عشرة 2027.

وجاء الاجتماع في ضوء الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات الخاصة بالحدث القاري، إلى جانب قيام ممثلي الاتحاد الافريقي بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الرياضية المقرر استضافتها لمنافسات الدورة.

وفي مستهل اللقاء، رحب جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالسيدة أما توم-أمواه والوفد المرافق لها، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس حرص الاتحاد الأفريقي على المتابعة المستمرة لاستعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027.

وأكد الوزير خلال اللقاء على جاهزية الدولة المصرية لاستقبال هذا الحدث القاري الكبير، في ضوء ما تمتلكه من منشآت رياضية وبنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية متراكمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع الاتحاد الأفريقي كشريك رئيسي لضمان تنظيم نسخة استثنائية تليق بمكانة القارة وقدرتها على تنظيم أهم الأحداث القارية بكفاءة عالية وأقتدار.

من جانبها، أعربت السيدة أما توم أمواه، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدة ثقتها الكاملة في قدرة مصر على استضافة الدورة بنجاح، استنادًا إلى ما تمتلكه من إمكانات وتجهيزات رياضية متقدمة. كما شددت على أهمية استمرار التنسيق مع مجموعة العمل المشتركة، ووضع خارطة طريق واضحة تتضمن الجداول الزمنية والخطوات التنفيذية اللازمة خلال المراحل المقبلة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانب المصري ما تم إنجازه ضمن المرحلة التحضيرية للدورة، موضحًا أن العمل أوشك على الانتهاء في عدد من الملفات الرئيسية، من بينها إعداد الميزانية، وهيكل اللجنة المنظمة، وتحديد الموعد المقترح لانطلاق الدورة، مع التأكيد على موافاة الاتحاد الأفريقي بكافة التفاصيل والإجراءات المتبقية خلال الفترة المقبلة، والالتزام الكامل بالتنسيق والمتابعة المستمرة بشأن مختلف الجوانب التنظيمية.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل دورة الألعاب الأفريقية العاصمة الجديدة

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