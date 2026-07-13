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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب تشيلسي يشعل حماس اللاعبين : أريد فريقا مقاتلا قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

ألونسو
ألونسو
مجدي سلامة
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قال تشابي ألونسو مدرب تشيلسي إنه يريد رؤية المزيد من الحماس والرغبة في التطور من لاعبيه في الوقت الذي يستعد فيه لخوض موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى تشيلسي الدوري في المركز العاشر الموسم الماضي بعد مسيرة مخيبة للآمال خرج منها خالي الوفاض وفشل في التأهل للمسابقات الأوروبية.

وقال ‌ألونسو للصحفيين اليوم الاثنين "نحن بحاجة إلى الحماس والشغف، ونحتاج إلى الرغبة في التطور".

وأضاف "الدوري الإنجليزي الممتاز يتسم بتنافسية شديدة. يتعين علينا إعداد أنفسنا، ويجب أن نكون حاسمين في التفاصيل، وفي الطريقة التي نريد اللعب بها. لكن الجزء الأكثر أهمية هو أسلوب لعبنا".

تغييرات في التشكيلة

وتطرق ألونسو أيضا إلى مستقبل الجناح أليخاندرو جارناتشو، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن ستامفورد بريدج في الوقت الذي يسعى فيه النادي لإعادة هيكلة تشكيلته.

وقال "هناك اهتمام به من أندية أخرى، لذا دعونا نرى كيف ستتطور الأمور. نأمل أن ⁠تنتهي بأفضل طريقة ممكنة لجميع الأطراف".

وعانى جارناتشو من تراجع مستواه بعد انتقاله من مانشستر يونايتد، وسجل هدفا واحدا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 24 مشاركة الموسم الماضي.

ورفض ألونسو مناقشة مستقبل لاعب الوسط إنزو فرنانديز على المدى الطويل بالتفصيل، لكنه قال إنه تحدث مع اللاعب الدولي الأرجنتيني ويأمل في الإبقاء عليه بالنادي.

وأبرم تشيلسي صفقة رئيسية واحدة فقط حتى الآن في سوق الانتقالات، إذ تعاقد مع الظهير الأيمن ماركو باليسترا من أتلانتا المنافس في الدوري الإيطالي بموجب عقد يمتد حتى عام 2033.

واختتم ألونسو "إنه يمتلك العديد من المزايا الرائعة لملائمة كرة القدم الحديثة. يمكنه اللعب في خط دفاع مكون من أربعة أو خمسة لاعبين، وفي الجهة اليسرى. نحن بحاجة إلى مواصلة العمل معه للتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه يمتلك عقلية رائعة من حيث التنافسية والطموح".

تشابي ألونسو تشيلسي الدوري الإنجليزي

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