محمد هاني: قادرون على تقديم مباراة كبيرة أمام أستراليا

أكد محمد هاني، لاعب منتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن جميع اللاعبين لديهم القدرة على التعامل مع مختلف الظروف وتقديم أداء يليق باسم الكرة المصرية.

وقال محمد هاني، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، إن المنتخب قادر على التعامل مع أي موقف قد يواجهه خلال اللقاء، مؤكدًا أن اللاعبين لديهم الثقة والإصرار لتقديم مستوى مشرف وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأعرب ظهير منتخب مصر عن فخره الكبير بالدعم الجماهيري الذي يحظى به الفريق، قائلًا: "فخور أن الناس سافرت المسافة دي كلها علشان يبقوا معانا، ودعمهم يمثل دافعًا كبيرًا لنا قبل هذه المباراة المهمة".

وأشار محمد هاني إلى أن الهدف الأول الذي وضعه المنتخب قبل انطلاق البطولة كان تجاوز دور المجموعات بصورة مشرفة، مؤكدًا أن اللاعبين نجحوا في تحقيق هذا الهدف، وأن تركيزهم الآن منصب بالكامل على مواصلة المشوار في الأدوار الإقصائية.

وتطرق لاعب منتخب مصر إلى الأجواء المناخية، موضحًا أن الطقس في مدينة دالاس أكثر حرارة مقارنة بالمدن التي خاض فيها منتخب مصر مبارياته السابقة، لكنه شدد على أن الجهاز الفني واللاعبين استعدوا جيدًا للتعامل مع هذه الظروف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأسترالي مساء الجمعة على ملعب دالاس ستاديوم، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة كتابة التاريخ في البطولة العالمية.