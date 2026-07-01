جامعة قناة السويس تمنح اللواء مهندس هنري إبراهيم درجة الدكتوراه بامتياز

منحت جامعة قناة السويس اللواء أ.ح مهندس هنري إبراهيم درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الآفروآسيوية – شعبة الإعلام، وذلك بعد مناقشة رسالته العلمية التي تناولت أحد الملفات المهمة في مجال إدارة الأزمات والطوارئ.



وجاءت الرسالة بعنوان: “الجهود الاتصالية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية في إدارة الأزمات والطوارئ.. دراسة تطبيقية”.

حيث ناقشت دور الشبكة الوطنية في تعزيز منظومة الاتصال وإدارة المواقف الطارئة، ومدى فاعلية آلياتها في التعامل مع الأزمات المختلفة.



وعقب المناقشة العلمية، قررت لجنة الحكم والمناقشة منح الباحث درجة دكتوراه الفلسفة بتقدير امتياز، تقديرًا لما تضمنته الرسالة من قيمة علمية وبحثية، وما قدمته من نتائج وتوصيات تسهم في دعم وتطوير منظومة إدارة الأزمات والطوارئ.