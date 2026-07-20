الأردن : اعتراض 3 صواريخ إيرانية وسقوط رابع في منطقة نائية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، اعتراض 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة، وسقوط صاروخ رابع في منطقة نائية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية جنوبي المملكة، بعيدًا عن التجمعات السكانية، وذلك وفقا للقاهرة الإخبارية.

وبيّن المصدر أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكدًا أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجاهزية، وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.