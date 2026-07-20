مكنش مجرد ملحن | لميس الحديدي تنعى هاني شنودة

نعت الإعلامية لميس الحديدي الموسيقار الكبير هاني شنودة، مؤكدة أنه كان أحد أبرز رواد تطوير الموسيقى المصرية والعربية، وأن تأثيره امتد إلى الغناء والموسيقى التصويرية واكتشاف النجوم.



وقالت لميس الحديدي، خلال برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار: “لم يكن مجرد ملحن، بل رائدًا في تغيير الموسيقى المصرية والعربية، لو كان بليغ حمدي رائدًا في عصره لتغيير طريقة غناء أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وغيرهما، فإن هاني شنودة منذ بداية إنشاء فرقة المصريين غير الموسيقى وشكلها.”

وأضافت لميس الحديدي، أن :"منذ بداية " فرقة المصريين “ بدأت من حينها تكوين وبداية الفرق الموسيقية، وكانت بمثابة ميلاد لفرق أخرى، وأصبحت الموسيقى لها مذاق وشكل مختلف، ليس ذلك فقط، بل غير شكل وملامح الموسيقى التصويرية للأفلام”.

وتابعت لميس الحديدي، أن :"عمل الموسيقى التصويرية لأفلام مثل المشبوه، وغريب في بيتي، وشمس الزناتي، أول ما تسمع الموسيقى هتعرف أنها الموسيقى بتاعته، وغير كثيرًا من أداء الفنانين، لحن لنجاة الصغيرة، وأحمد عدوية، وفايزة أحمد".

ولفتت إلى أن الراحل كان أحد أسرار نجاح عدد من كبار المطربين، وفي مقدمتهم الكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب.

