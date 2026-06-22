أحمد موسى يحتفل بفوز الفراعنة : مصر تكتب التاريخ وألف مبروك للمصريين

احتفل الإعلامي أحمد موسي بفوز المنتخب المصرى على نظيره منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أُقيمت على ملعب بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وكتب موسى عبر حسابه على منصة إكس: "مبرووووك لمصر.. مصر تكتب التاريخ.. مصر تسجل أول انتصار في تاريخها في كأس العالم.. الله أكبر ولله الحمد".

ووجه موسي الشكر إلى حسام حسن المدير الفني للمنتخب، وقائد الفريق محمد صلاح، وجميع لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن الفرحة سيطرت على الجماهير المصرية عقب الانتصار.

وختم أن ما حدث يعكس شخصية اللاعبين وروحهم القتالية، مشيرًا إلى أن أجواء الفرح والاحتفال عمت المصريين بعد هذا الفوز التاريخي.



ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام إيران يوم 26 يونيو الجاري، في لقاء قد يحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ32، بعدما عزز الفراعنة حظوظهم بالفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متقدمًا على إيران وبلجيكا اللذين يمتلكان نقطتين لكل منهما، فيما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة السابعة:

منتخب مصر: 4 نقاط

منتخب إيران: نقطتان

منتخب بلجيكا: نقطتان

منتخب نيوزيلندا: نقطة واحدة