بسمة وهبة: زيادة المعاشات 15% من يوليو المقبل تُمثل دعمًا مهمًا لكبار السن

أشادت الإعلامية بسمة وهبة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مؤكدة أن القرار سيُحدث فارقًا حقيقيًا في حياة ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات.

وخلال تقديمها برنامج "90 دقيقة"، أعربت بسمة وهبة عن سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أنها تذكرت معاناة العديد من الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المعاش كمصدر دخل رئيسي، خاصة كبار السن وأصحاب الظروف المعيشية الصعبة.

وأكدت أن نسبة الزيادة المقررة ليست قليلة، وستسهم في تخفيف جزء من الأعباء الاقتصادية عن أصحاب المعاشات، معتبرة أن القرار يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة هذه الفئة وتوفير حياة أكثر استقرارًا وكرامة لهم.

وأضافت أن أي دعم يُقدم لأصحاب المعاشات ينعكس بشكل مباشر على الأسر المصرية، لافتة إلى أن الزيادة الجديدة تمثل خطوة إيجابية ينتظرها الملايين مع بداية العام المالي الجديد.